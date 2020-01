Ski alpin: Noël remporte de nouveau le slalom de Wengen

Clément Noël, déjà victorieux l'an passé dans la station suisse, a remporté dimanche le slalom de Wengen, épreuve de la Coupe du monde de ski, devant le Norvégien Henrik Kristoffersen (+40/100) et le Russe Alexander Khoroshilov (+83/100).

Meilleur temps de la première manche avec 67/100 d'avance sur Kristoffersen, Noël a résisté à la pression exercée par le Norvégien qui lui a repris 27/100.

Il devient le premier Français à s'imposer deux fois en slalom à Wengen.

Noël a également subi des conditions météo qui ont changé en cours de seconde manche, la neige s'étant mise à tomber abondamment, réduisant la visibilité, juste après le passage du Suisse Daniel Yule, l'un des autres favoris finalement 5e.

Il s'agit du cinquième succès en Coupe du monde, le deuxième de la saison après Zagreb début janvier, pour le skieur de 22 ans, spécialiste du slalom.

En position de l'emporter il y a une semaine à Adelboden (Suisse), le Vosgien avait chuté dans la seconde manche, laissant la victoire à Yule.

"Adelboden c'était une grosse déception. J'aurais pu être dans le match avec Daniel. Donc gagner ici, c'est super", a réagi le Français.

Wengen, "c'est la station qui me réussit le mieux pour le moment, même si ma carrière en Coupe du monde n'est pas encore très longue. La piste me réussit particulièrement, elle est très exigeante, très difficile. Avec l'ambiance ici, le paysage qu'on a , c'est une super course".

L'an passé, Noël l'avait emporté devant l'Autrichien Manuel Feller, qui a terminé 20e et son compatriote Marcel Hirscher, jeune retraité.

- Noël "beaucoup plus attendu" -

"C'est sûr que j'étais beaucoup plus attendu cette année que l'an passé, donc forcément on a plus de pression. Dans les deux cas, j'avais gagné la première manche et je suis parti en dernière position. Les deux fois, ce n'est pas gacile à gérer mais je l'ai plutôt pas mal fait", a ajouté Noël qui n'avait pas fait de cadeaux à ses adversaires se mettant largement à l'abri dimanche dans la manche initiale, repoussant tous ces adversaires à plus de 60/100.

Alexis Pinturault, 4e temps de la manche initiale peut lui nourrir de gros regrets.

Bien parti dans le second acte, le skieur de Courchevel qui avait repris la tête du classement général de la Coupe du monde grâce à sa 2e place dans le combiné vendredi, a enfourché et cède ainsi son trône de leader à Kristoffersen qui le précède désormais de 78 points.

La semaine n'est tout de même pas mauvaise pour Pinturault qui a marqué des points importants combiné vendredi dans la quête du Gros globe, derrière l'Autrichien Matthias Mayer et devant l'autre tricolore Victor Muffat-Jeandet, abonné aux podiums dans le combiné de Wengen.

Auteur d'une superbe remontée (+13 places), Jean-Baptiste Grange termine à la 9e place, un an après sa grave blessure au genou gauche ici même à Wengen. Victor Muffat-Jeandet se classe 14e.