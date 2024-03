Ski alpin: Odermatt manque le Grand Chelem en géant

Coup de tonnerre à Saalbach: le génie suisse du ski Marco Odermatt a été contraint à l'abandon après une grosse faute dans le dernier géant de l'hiver et a vu ses rêves de Grand Chelem s'envoler dans sa discipline favorite.

Depuis plus d'un an, la rengaine était la même: il y avait 30 athlètes en seconde manche d'un géant de Coupe du monde (22 samedi pour la finale) et à la fin c'était Marco Odermatt qui gagnait.