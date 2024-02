Ski alpin: pause forcée pour la plupart des skieurs, faute de neige

Ca devait être un grand rendez-vous de cette saison de Coupe du monde de ski: après un mois à se partager les premières places en descente, le génie suisse Marco Odermatt et la sensation française Cyprien Sarrazin devaient s'affronter vendredi et samedi sur deux descentes aux Houches à côté de Chamonix.

Mais le duel surprise de l'hiver -- aucun des deux skieurs n'avait gagné dans la discipline reine du ski à l'entame de la saison - devra attendre, tout comme le dénouement pour le globe de la spécialité (6 points seulement séparent les deux skieurs).

La raison: il fait quasiment dix degrés aux Houches. "A cause des températures élevées et donc des mauvaises conditions de neige pour la tenue de compétition, les deux descentes (...) sont annulées pour des raison de sécurité", a donc indiqué dès samedi dernier la Fédération internationale de ski.

Le redoux et le manque de neige ont aussi eu raison des courses femmes, alors qu'une descente et un super-G étaient au programme samedi et dimanche à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne).