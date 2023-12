Ski alpin: Petra Vlhova en patronne à Courchevel

Comme souvent en slalom, la deuxième manche s'est résumée à un duel entre la Slovaque et l'Américaine tant les deux femmes monopolisent les podiums de la discipline depuis plusieurs saisons.

Dans le brouillard et sous la neige, la Slovaque Petra Vlhova a remporté jeudi en nocturne le slalom de Courchevel, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, dominant la star américaine Mikaela Shiffrin pour s'offrir son deuxième succès de l'hiver.

Sur l'ensemble de l'année 2023, elles se sont partagé les victoires dans neuf des dix slaloms au programme, laissant peu de place aux autres skieuses pour exister.

Pas d'exception à la règle jeudi soir. Dès la première manche, les deux skieuses avaient plié la course: Shiffrin était en tête et Vlhova 17 centièmes derrière. Les autres étaient reléguées à plus d'une seconde.

Pour battre Shiffrin, Vlhova a sorti une seconde manche de folie, toute en fluidité et en aisance technique, sous les acclamations d'un public survolté malgré les mauvaises conditions météo.