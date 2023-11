Ski alpin: Petra Vlhova s'adjuge le premier slalom de la saison à Levi

La Slovaque Petra Vlhova, championne olympique de la spécialité, a remporté samedi le premier slalom de la saison de Coupe du monde de ski alpin à Levi, en Finlande.

En tête à l'issue de la première manche, la Slovaque a également signé le meilleur temps de la seconde pour écraser la course, devançant largement l'Allemande Lena Dürr (2e à 1 seconde et 41 centièmes) et l'Autrichienne Katharina Liensberger (à 1.55).