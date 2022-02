Ski Alpin: Pinturault 8e et Noël 12e après la première manche du slalom de Garmisch

Le champion olympique français Clément Noël n'a pris samedi que la 12e place du slalom de coupe du monde de Garmisch-Partenkirchen, devancé par son compatriote Alexis Pinturault, qui pointe à 0,89 secondes du premier, le Suisse Tanguy Nef.

Nef, encore jamais monté sur un podium de coupe du monde à 25 ans, compte 7/100 d'avance sur le Norvégien Henrik Kristoffersen et 8/100 sur le Suisse Loic Meillard.

Noël, à 1 sec 18/100 du Suisse, a reconnu qu'il avait mal interprété la piste de la station allemande, qu'il ne connaissait pas.

"J'ai essayé de skier plutôt tranquille, parce que la piste avait l'air difficile (...) mais en fait c'est très facile vu qu'il n'y a pas de vitesse, il faut y aller fort et du coup je n'étais pas dans le bon rythme", a analysé le médaillé d'or de slalom à Pékin en zone mixte.

"Je pense que je peux faire bien mieux en deuxième manche", a assuré le champion de 24 ans, même si son retard ne lui laisse guère d'espoir d'accrocher un podium.

Pinturault, passé à côté de ses Jeux olympiques et fatigué depuis le début de saison, s'est efforcé pour sa part de positiver.

"Sur le haut, le tracé était étriqué et piégeux, j'ai pas trop osé, mais derrière j'ai réussi à faire du bon ski, et quand je vois le temps, je suis plutôt satisfait", a-t-il dit.

"En ce moment je ne peux pas avoir de grosses ambitions", estime le vainqueur de la coupe du monde 2020/2021, âgé de 30 ans, "il faut juste que je vois les choses différemment, que je me détache du résultat, de la compétition, que je prenne plus ça comme du plaisir, comme ma passion et puis que j'arrive le plus possible à me lâcher, en construisant manche après manche".

Pinturault affirme par ailleurs toujours ressentir "une gêne" à l'épaule droite, depuis sa chute dans le slalom du combiné olympique.

Le départ de la deuxième manche est programmé à 12h30.