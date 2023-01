Ski alpin: pour Mikaela Shiffrin, place maintenant à Ingemar Stenmark

Après avoir dépassé sa compatriote Lindsey Vonn, l'Américaine Mikaela Shiffrin, 84 victoires au compteur en Coupe du monde, peut désormais s'attaquer au plus grand skieur de tous les temps, la légende suédoise Ingemar Stenmark et ses 86 succès.

Dès ce week-end, dans la station tchèque de Spindleruv Mlyn, voisine de la Slovaquie de sa rivale Petra Vlhova, Mikaela Shiffrin dispose avec deux slaloms d'une première occasion pour rejoindre dans la légende Ingemar Stenmark, "l'incarnation même du ski de compétition" selon la native du Vermont.

"Stenmark, je ne l'ai pas rencontré ou alors très brièvement. Son héritage, c'est simplement qu'il est l'incarnation même du ski de compétition. Dès que l'on commence à s'intéresser au ski, on connaît Stenmark. Je ne pense pas que je sois capable de surpasser cela", a souligné Shiffrin mercredi soir, après son doublé en slalom géant à Kronplatz, dans le nord de l'Italie.

"Je comprends pourquoi les gens s'intéressent aux records, j'en parle volontiers, mais quand je suis au départ d'une course, je n'y pense pas une seconde", a ajouté Shiffrin.

- "Assez" avec dix victoires -

"Pour cette saison, je me disais que quatre, cinq ou peut-être six victoires, c'était le maximum possible, et que ce serait une grande saison", glissait-elle au micro d'Eurosport mercredi, estimant qu'avec ses dix victoires, "c'était assez, je n'en ai pas besoin de plus".

Mais elle reconnait aussi que la façon dont elle skie ces derniers temps lui plait tellement, qu'elle a envie de continuer à se dépasser, après avoir connu une saison olympique frustrante, conclue sans podium à Pékin il y a un an.

Entre les piquets serrés cette saison, elle a remporté quatre des sept courses disputées, et il n'y a que chez elle à Killington (Vermont) qu'elle n'a pas pris l'une des deux premières places.

Dans cette discipline technique, la concurrence s'est élargie, et d'un duel entre Shiffrin et Vlhova, on est passé à un affrontement à quatre, puisque la Suédoise Anna Swenn Larsson et la Suissesse Wendy Holdener se mêlent désormais régulièrement à la lutte pour la victoire.

Au rythme actuel de sa saison, Shiffrin, dont un cinquième gros globe de cristal lui tend les bras, pourrait aussi chatouiller une autre marque de référence dans le ski alpin: les 2.414 points inscrits sur une saison par la Slovène Tina Maze, véritable polyvalente, en 2013. En 2019, Shiffrin s'était arrêtée à 2.204 points.