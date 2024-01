Ski alpin: Schladming pour consoler Odermatt et Noël

Un géant et un slalom nocturnes sont au programme de cette étape tyrolienne de Coupe du monde réputée pour son ambiance folle et ses hordes de spectateurs au pied des pistes.

Après la folie de Kitzbühel et le furieux doublé de Cyprien Sarrazin en descente, les skieurs spécialistes des épreuves techniques se retrouvent mardi et mercredi à Schladming pour en découdre dans la nuit autrichienne.

- Odermatt impérial en géant -

Déçu après ses défaites sur la Streif (3e et 2e des descentes de Kitzbühel) alors qu'il avait fait de cette course mythique son principal objectif de la saison, Marco Odermatt a l'occasion de se consoler et de s'échapper encore plus en tête du classement général de la Coupe du monde à Schladming, lui qui possède déjà à la mi-saison quasiment deux fois plus de points (1156) que son dauphin Cyprien Sarrazin (660).

En géant, la présence du génie suisse du ski laisse peu de place à la concurrence, surtout depuis les blessures de l'Autrichien Marco Schwarz, du Norvégien Aleksander Aamodt Kilde et -dans une moindre mesure- du Français Alexis Pinturault.