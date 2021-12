Ski alpin: Shiffrin et Goggia retrouvent la vitesse à Lake Louise

L'Américaine Mikaela Shiffrin après son second run lors du slalom féminin de la "Homelight Killington Cup" comptant pour la Coupe du monde de ski, le 28 novembre 2021 à Killington aux Etats-Unis TOM PENNINGTON

Le circuit féminin de la Coupe du monde de ski alpin lance ses premières épreuves de vitesse de la saison à Lake Louise (Canada) de vendredi à dimanche, marquées par les retours de Mikaela Shiffrin et de Sofia Goggia.

Près de deux ans après les épreuves bulgares de Bansko (janvier 2020), Mikaela Shiffrin va de nouveau s'aligner sur des courses de vitesse en Coupe du monde, a priori sur les deux descentes vendredi et samedi puis sur le super-G à Lake Louise.

Après avoir largement allégé son emploi du temps la saison dernière (elle avait tout de même pris la médaille de bronze du super-G aux Mondiaux en février), l'Américaine aux 71 victoires en Coupe du monde, dont le slalom de Killington dimanche dernier, a décidé de revenir à la vitesse sur certaines étapes cet hiver, et de reprendre sur sa piste de descente favorite.

Shiffrin a déjà pris huit fois le départ en descente dans la station canadienne pour trois podiums dont une victoire en décembre 2017, elle qui est plutôt spécialiste des épreuves techniques.

Le parcours, peu difficile, permet aux non-spécialistes de s'illustrer mais sait aussi s'offrir aux expertes (Lindsey Vonn a remporté cette descente à 14 reprises).

La meilleure descendeuse du moment, l'Italienne Sofia Goggia, retrouve justement les courses de vitesse pour la première fois depuis sa blessure au genou droit fin janvier qui l'avait privée de "ses" Mondiaux à Cortina d'Ampezzo et de la fin de saison.

Skieuse au style spectaculaire, la championne olympique en titre avait remporté quatre courses et signé une 2e place en cinq départs en descente l'hiver dernier, de quoi décrocher un 2e petit globe de la spécialité tout en ratant les deux dernières épreuves.

"Est-ce que je serai plus tranquille cette saison ? Je suis un peu comme les chiens, même les plus fous deviennent un peu plus calmes avec l'âge", avait-elle plaisanté lors d'une conférence de presse d'avant-saison.

"J'arrive avec la conscience du travail, de mon parcours. Je ne pense pas seulement à l'or de Pyeongchang (en 2018) même si c'est un très beau souvenir; je pense aussi à ce que j'ai fait la saison dernière, je pense aux quatre victoires de suite (en descente), mon pire résultat a été une deuxième place, je pars avec cette confiance pour construire cette nouvelle saison."

La Bergamasque, âgée de 29 ans, était également revenue sur sa blessure, survenue en redescendant la piste de Garmisch (Allemagne) après l'annonce de l'annulation de la course.

"J'ai eu de la chance, dans ma malchance, de m'être blessée dans des circonstances tellement éloignées de ce qu'on peut trouver en piste, que je ne l'associe pas à ce qui pourrait se passer pendant une descente. Quand, au contraire, je me retrouve à redescendre une piste avec le sac à dos, j'ai peur. C'est un peu comme si je m'étais fait mal en faisant de l'équitation", avait-elle estimé.

L'Italienne a signé le meilleur temps du premier entraînement mardi. Les deux entraînements de mercredi et jeudi ont été annulés en raison des températures élevées qui menacent la bonne tenue de la piste.

Programme de la Coupe du monde féminine de Lake Louise:

Vendredi: première descente à 20h30

Samedi: seconde descente à 20h30

Dimanche: super-G à 18h30