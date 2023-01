Ski alpin: Shiffrin à quelques piquets du record de Stenmark

Une nouvelle fois au-dessus de la concurrence samedi en slalom à Spindleruv Mlyn (République tchèque), l'Américaine Mikaela Shiffrin a signé son 85e succès en Coupe du monde et pourra égaler le record de la légende du ski alpin Ingemar Stenmark, dès dimanche.

Sur la même piste de Spindleruv Mlyn où elle avait pris le départ de sa première Coupe du monde le 11 mars 2011, Shiffrin peut devenir dimanche l'égale du Suédois, qui avait remporté 86 courses dans les années 1970 et 1980.

L'Américaine Lindsey Vonn, reine de la vitesse et du ski alpin féminin à la fin des années 2000 et dans les années 2010, s'était arrêtée à 82 victoires, la dernière remontant au 14 mars 2018 en descente à Are (Suède).

Depuis sa 82e victoire, le 8 janvier à Kranjska Gora, le compte à rebours vers Stenmark est enclenché pour Shiffrin. Elle a judicieusement fait l'impasse sur les courses de vitesse de Sankt Anton (Autriche) pour pouvoir enchaîner sept courses en dix jours entre Cortina d'Ampezzo, Kronplatz et Spindleruv Mlyn.

Le doublé en slalom géant à Kronplatz, épuisant, l'a encore un peu rapprochée des sommets et sa démonstration en République tchèque samedi a donné une indication sur son état de forme: meilleur temps de la première et de la seconde manche, une première poursuivante, l'Allemande Lena Dürr, reléguée à 60/100, la seule à moins d'une seconde. Certes, elle s'est fait une petite frayeur sur le haut du parcours dans la seconde manche, mais ce semblant de suspense n'a duré que quelques secondes avant qu'elle s'offre une onzième victoire cet hiver.

- Cinquième gros globe en vue - "Je savais qu'en prenant un peu de risques, il y avait une possibilité que je ne termine pas la course. Je devais prendre mes meilleures courbes pour avoir une chance de l'emporter tellement ces femmes sont fortes", a-t-elle commenté après la course. Des milliers de supporters slovaques ont fait le court voyage vers la République tchèque voisine pour soutenir leur favorite, Petra Vhlova, championne olympique de la discipline, mais elle n'a pu prendre que la 4e place samedi, derrière Shiffrin, Dürr et la Suissesse Wendy Holdener. "J'ai pu vous entendre très fort, merci de m'avoir encouragé, c'est génial de skier avec ce public. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters slovaques, vous rendez notre sport meilleur. Merci!", a glissé Shiffrin en direction des fans massés dans l'aire d'arrivée. Dimanche, la skieuse de Vail (Colorado) peut s'assurer un septième petit globe de cristal en slalom, puisqu'elle compte 175 points d'avance sur Holdener, à deux courses de la fin de saison (Spindleruv Mlyn et les finales à Soldeu). Là aussi, elle se rapprocherait de Stenmark, qui en totalise huit. Et dans la course à un cinquième gros globe de cristal, récompense décernée à la gagnante de la Coupe du monde de ski alpin, Shiffrin compte 671 points d'avance sur Vlhova (lauréate en 2021) à douze courses de la fin de la saison. Autant dire que, là encore, le suspense est assez faible.