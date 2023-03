Ski alpin: Shiffrin termine au sommet, un trophée pour Braathen

Shiffrin, pour son 14e succès de l'hiver, a elle devancé la Norvégienne Thea Louise Stjernesund et la Canadienne Valérie Grenier.

"Je me sens bien. C'est incroyable. On s'est battu avec les filles sur cette seconde manche. J'espère revenir l'année prochaine et faire aussi bien. Je vais retourner aux Etats-Unis, aller un peu à la plage, j'espère que tu viendras!", a-t-elle lancé, hilare, au micro de la Fédération internationale de ski (FIS) tenu par son compagnon skieur Aleksander Aamodt Kilde.

La skieuse de 28 ans a terminé de façon parfaite une saison d'anthologie qui l'aura vue dépasser les records de victoires en Coupe du monde de sa compatriote Lindsey Vonn (82), puis du Suédois Ingemar Stenmark (86), une marque historique du ski alpin.