Ski alpin: Shiffrin toujours au repos, Odermatt pour poursuivre sa série folle

- Shiffrin forfait -

Blessé au genou gauche lors de la descente à Cortina d'Ampezzo il y a deux semaines, Mikaela Shiffrin a annoncé qu'elle n'était pas encore prête à reprendre la compétition et fait donc l'impasse à Soldeu (Andorre), où un géant et un slalom sont au programme samedi et dimanche.

"Bien que je me sente mieux chaque jour et que je récupère bien, je ne skierai pas en Andorre ce week-end", a indiqué sur ses réseaux l'Américaine de 28 ans, quintuple vainqueure du gros globe. "J'ai juste besoin d'un peu plus de temps pour guérir et me remettre en condition."