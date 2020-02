Ski alpin: skieurs et courses parallèles, deux trajectoires à réconcilier

Le format des courses parallèles, promu par la fédération internationale pour son aspect spectaculaire, est largement critiqué par les skieurs, notamment pour son manque d'équité.

"Clairement, si ça ne comptait pas au général, je n'aurais pas été au départ". Le coup de gueule est venu du Français Alexis Pinturault après le géant parallèle d'Alta Badia (Italie) en décembre, où il avait terminé 26e et s'était blessé à la cuisse gauche.

"Ce format parallèle n'enchante pas grand-monde, je pense que 85% des skieurs aimeraient que ça s'arrête, c'est une loterie! Il suffit de regarder les podiums, les athlètes réguliers aux premières places d'habitude ne sont pas là, ce n'est pas anodin", avait continué le Français, 2e du classement général de la Coupe du monde, avant les épreuves du week-end à Chamonix (slalom samedi et géant parallèle dimanche).

Sur les neufs dernières courses disputées en parallèle chez les hommes, huit vainqueurs différents ont en effet été sacrés avec régulièrement des immenses surprises, très rares dans les autres disciplines, comme le Français Cyprien Sarrazin, le Norvégien Rasmus Windingstad ou l'Allemand Linus Strasser. Le constat est le même chez les femmes, avec la victoire par exemple de la Française Clara Direz en janvier à Sestriere (Italie), son premier top 5 en Coupe du monde.

Autre écueil, le parallèle manque de lisibilité avec trois formats différents qui se sont succédé en Coupe du monde ces dernières saisons: le "City event" (slalom en ville), le slalom parallèle (virages très courts mais avec des grosses portes de géant), et le géant parallèle.

- "Remettre des vrais géants" -

Pour cette dernière course, une qualification sélectionne les 32 meilleurs skieurs pour un tableau final où ils s'affrontent ensuite en "un contre un", d'abord sur un match aller-retour en 16e de finale, puis sur une manche sèche à partir des 8es de finale.

De là vient le principal reproche sur le manque d'équité; l'un des deux tracés étant presque toujours légèrement plus rapide que l'autre.

"Sans manche aller-retour le hasard rentre en jeu et le tirage au sort de ta manche à partir des 8e de finale peut bien changer la physionomie de ta journée", indique Victor Muffat-Jeandet.

Le format parallèle passe parfois pour une discipline "au rabais" face aux historiques de la Coupe du monde (descente, super-G, combiné, géant, slalom): un globe de cristal va par exemple être attribué cette saison à partir d'un classement établi sur seulement deux courses.

"Je note qu'il y a peu de géants (9) par rapport au nombre de slaloms (12) dans une saison. C'est +fun+ le parallèle mais la priorité pour moi serait de remettre des vrais géants", continue Victor Muffat-Jeandet.

L'argument principal de la FIS reste le spectacle proposé, et la possibilité pour les spectateurs non initiés de mieux comparer les skieurs.

"J'aime bien le format du parallèle et la confrontation, note pour sa part Clément Noël. C'est quelque chose qui peut être télégénique, du vrai spectacle, qui manque peut-être dans le ski alpin."

La FIS pousse de plus en plus ce type de course, et a décidé d'ajouter pour la première fois cette épreuve en individuel au programme des Mondiaux de Cortina (Italie) la saison prochaine. La Coupe du monde comptera quatre épreuves parallèles individuelles pour les hommes et trois pour les femmes la saison prochaine (contre deux et deux cette année).