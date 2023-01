Ski alpin: un mois de janvier intense pour Clément Noël, avec les Mondiaux dans le viseur

Après avoir enfourché lors des deux premiers slaloms de la saison, le Français Clément Noël entame mercredi soir à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) un mois de janvier intense avant les Mondiaux à domicile pour le champion olympique de la spécialité l'hiver dernier.

En l'espace de trente jours, ce sont pas moins de six courses qui sont prévues entre les piquets serrés, de Garmisch à Chamonix en passant par les grandes classiques suisses d'Adelboden et Wengen et autrichiennes de Kitzbühel et Schladming. A condition que les températures actuelles, extrêmement douces pour la saison en Europe, permettent cet enchaînement.

Avec plus de la moitié de la saison de slalom condensée sur cette période (six épreuves sur dix), la moindre erreur se paiera chère dans la course au petit globe de cristal de la spécialité, qui manque encore à l'impressionnante escarcelle de Clément Noël.

D'autant plus que le Vosgien de 25 ans a déjà grillé ses jokers en ne marquant aucun point sur les deux premières courses de la saison.

Début décembre, dans sa station d'adoption de Val d'Isère, Noël est sorti après une quarantaine de secondes dans la première manche. Et juste avant les fêtes de fin d'année, après une première manche ratée (15e temps), il s'est arrêté aux deux tiers du second tracé à Madonna di Campiglio.

"Je n'ai pas bien débuté la saison. Les courses du mois de janvier sont toujours importantes, là ça l'est d'autant plus parce que je dois commencer à faire des résultats. Je vais essayer de faire ça sur janvier, pour conserver un bon dossard et engranger de la confiance pour les Championnats du monde", a-t-il dit.

- "Partie haute assez raide" -

"Même si tout est remis à zéro avant chaque course et qu'on essaie d'oublier ce qui s'est passé auparavant, mais il y a forcément une influence quand on sort deux fois de suite. On se doit de tout faire pour arriver en bas, tout en n'étant pas lent non plus", a-t-il ajouté.

La concurrence n'a pas laissé passer l'occasion de prendre de l'avance. Le Norvégien Lucas Braathen, vainqueur du slalom d'ouverture à Val d'Isère, est actuellement en tête avec 150 points; le Suisse Daniel Yule, qui s'est imposé à Madonna di Campiglio, est deuxième avec 136 points.

L'irrégularité a déjà joué des tours à Noël la saison passée, avec cinq sorties de piste sur dix courses, dont deux sur la Gudiberg de Garmisch-Partenkirchen, où il est attendu mercredi en fin d'après-midi et en début de soirée.

"Ce n'est pas une piste facile. Toute la partie haute est assez raide, c'est assez exigeant. Ça s'était mal passé l'année dernière, mais je pense pouvoir avoir les moyens de bien réussir sur une piste comme celle-là", a-t-il glissé.

Pour arriver en confiance aux Mondiaux de Courchevel-Méribel, où le slalom hommes est programmé en clôture de la compétition, le 19 février, Clément Noël dispose des courses de janvier pour se régler et retrouver le podium, lui qui est monté 17 fois sur la "boîte" et compte neuf victoires en Coupe du monde.

Il peut viser cette saison un très rare doublé or olympique suivi de l'or mondial, que seul le Suédois Ingemar Stenmark, légende du ski alpin, est parvenu à réaliser (Lake Placid 1980, Schladming 1982).

Programme du slalom de Garmisch-Partenkirchen:

Mercredi: 1re manche à 15h40, 2nde manche à 18h45