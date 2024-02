Ski alpin: victoire et classement général, Lara Gut-Behrami fait coup double à Soldeu

Elle ne s'alignera pas dimanche lors du slalom de la station andorrane mais les épreuves de vitesse des prochaines semaines (Crans-Montana, Val di Fassa et Kvitfjell) pourraient lui permettre d'augmenter son avance sur Shiffrin, encore convalescente. "J'ai juste besoin d'un peu plus de temps pour guérir et me remettre en condition" a expliqué l'Américaine de 28 ans ces derniers jours sur les réseaux sociaux.