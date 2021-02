Ski alpin: Vlhova face à la menace Gut-Behrami à Val di Fassa

La Slovaque Petra Vlhova, en tête du classement général de la Coupe du monde depuis novembre, se trouve sous la menace directe de la Suissesse Lara Gut-Behrami avant les trois courses de vitesse prévues à Val di Fassa (Italie) de vendredi à dimanche.

A l'attaque du dernier tiers de la saison de Coupe du monde (22 courses sur 33 ont été disputées), Petra Vlhova compte 42 points d'avance sur Lara Gut-Behrami (la victoire vaut 100 points).

La Slovaque âgée de 25 ans, qui n'a jamais remporté le gros globe de cristal, avait pris la tête dès la 2e course de l'hiver à Levi (Finlande) en novembre et a longtemps bénéficié d'une confortable avance à la faveur de ses excellents résultats en slalom (trois victoires) et de jolis coups en géant (deux podiums) et en super-G (un podium).

Mais elle a vu revenir sur elle la revenante Lara Gut-Behrami (29 ans), victorieuse du gros globe en 2016, devenue imbattable en super-G (4 victoires) et montée sur le podium en descente et en géant.

La dynamique du début de saison s'est inversée, comme l'ont confirmé les Championnats du monde de Cortina d'Ampezzo (Italie) ces deux dernières semaines.

Avec deux titres (super-G et géant) et une 3e place (descente) Gut-Behrami a été la meilleure skieuse de la compétition, alors que Petra Vlhova a été solide mais sans éclat (2e du combiné et du slalom).

De vendredi à dimanche, le circuit rattrape deux courses annulées en Chine à cause de la pandémie de coronavirus et une course annulée en février à Garmisch (Allemagne) à cause du mauvais temps, pour trois épreuves de vitesse a priori plus favorables à la Suissesse.

- "Ce n'est pas simple" -

A peine deux jours après sa médaille d'argent sur le slalom des Mondiaux, Vlhova s'est fait peur lundi à l'entraînement à San Pellegrino (Italie) avec une chute finalement sans gravité. Elle s'est présentée dès mercredi à l'entraînement officiel à Val di Fassa.

"Ces deux semaines ont été difficiles, elle a participé à toutes les courses, ainsi qu'à toutes les courses de Coupe du monde depuis le début de saison, ce n'est pas simple", a expliqué son frère et entraîneur-adjoint Boris Vlha à l'AFP.

"Petra est dans cette position pour la première fois. Je ne sais pas comment elle va gérer cela mentalement, cette première place en Coupe du monde, ce n'est jamais évident la première fois", prévenait en décembre son entraîneur Livio Magoni.

Les skieuses qui suivent au classement ne sont pas totalement exclues de la course au gros globe: la Suissesse Michelle Gisin est 3e à 182 points de Vlhova et l'Italienne Marta Bassino 4e à 248 points.

Avec deux descentes, le week-end sera également crucial pour le petit globe de la discipline, qui peut encore revenir à l'Italienne Sofia Goggia, bien qu'elle ait mis un terme à sa saison sur blessure.

Alors qu'il reste 300 points à prendre au mieux dans la discipline (trois courses), Goggia compte 195 points de plus que l'Américaine Breezy Johnson et 210 de plus que la championne du monde suisse Corinne Suter.

Programme de la Coupe du monde femmes de Val di Fassa:

Vendredi 26 février: première descente à 11h45 (10h45 GMT)

Samedi 27 février: deuxième descente à 11h00 (10h00 GMT)

Dimanche 28 février: super-G à 11h00 (10h00 GMT)