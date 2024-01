Ski: après l'effervescence de Kitzbühel, retour à la routine pour Sarrazin à Garmisch

Après le strass et les paillettes de Kitzbühel, où son exceptionnel doublé sur la Streif l'a fait changer de dimension, Cyprien Sarrazin retrouve le calme d'une station bavaroise, Garmisch-Partenkirchen, et une autre piste historique du cirque blanc, la Kandahar.

A peine a-t-il eu le temps de souffler six jours pour recharger un peu les batteries, qu'un nouveau duel avec le Suisse Marco Odermatt l'attend. Loin de l'agitation et de la frénésie de Kitzbühel, qui ont permis à Sarrazin de se révéler sur la plus prestigieuse piste de l'hiver.

Deux descentes sur la Streif, deux victoires et surtout un chef d'oeuvre le samedi, jour de grand messe en Autriche où la course a été regardée par trois téléspectateurs sur quatre derrière leur écran (1,36 million).

Avec ce doublé en l'espace de 24 heures, Sarrazin a fait son entrée dans le panthéon du ski alpin, aux côtés de grands noms comme son compatriote Luc Alphand (1995), ou l'Autrichien Karl Schranz (1972).