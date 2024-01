Ski: Cyprien Sarrazin réalise un exceptionnel doublé en descente à Kitzbühel

A 29 ans, Cyprien Sarrazin devient le huitième skieur à remporter la descente de Kitzbühel deux fois sur un même week-end et rejoint des légendes de la discipline comme le Suisse Beat Feuz (2021), le Français Luc Alphand (1995) ou l'Autrichien Karl Schranz (1972).

Parfait du début à la fin de la descente, il a été le seul skieur à avoir dévalé la Streif dans sa totalité en moins d'une minute et 53 secondes samedi. Il a relégué le Suisse Marco Odermatt à 91/100e. L'Italien Dominik Paris complète le podium à 1 sec 44 de la victoire.

"Aujourd'hui, il y avait vraiment LE +run+. Au-delà de la victoire, il y avait le run, je l'ai sorti du fond du coeur. C'était incroyable, je me suis fait plaisir de haut en bas, j'ai senti qu'il y avait de la vitesse, je passe la ligne, je tourne la tête et je vois qu'il y a du vert", a commenté Sarrazin au micro d'Eurosport, après la course.

- "Une +dinguerie+" -