Ski: la belle réaction de Marco Odermatt en super-G à Garmisch

Privé samedi de podium en super-G pour la première fois depuis mars 2022, le Suisse Marco Odermatt a repris dimanche sa domination sur la discipline, en remportant le second super-G de Garmisch-Partenkirchen, avec un petit globe qui lui tend les bras.

Après la grisaille et le brouillard samedi sur une piste salée, le ciel bleu et le soleil ont fait leur apparition dimanche sur la station bavaroise de Garmisch-Partenkirchen, avec des températures nocturnes à nouveau dans le négatif, plus dignes d'un mois de janvier.