Ski: l'Allemand Linus Strasser double à Schladming, Clément Noël 3e

Dans une ambiance survoltée malgré le vent et la pluie, Strasser, 31 ans, a signé son cinquième succès en Coupe du monde et son deuxième en trois jours. Déjà en tête après la première manche, il a résisté dans la seconde manche pour devancer à l'arrivée le Norvégien Timon Haugan (+ 28 centièmes) et Clément Noël (+ 1 sec 02).

C'est la deuxième fois que l'Allemand s'impose dans cette course qu'il avait déjà remportée en 2022. A l'arrivée, il a été acclamé par des dizaines de milliers de spectateurs autrichiens déchaînés après une grosse semaine de festivités entre les courses de Kitzbühel (deux descentes, un slalom) la semaine dernière et celles de Schladming avec le géant mardi soir et le slalom mercredi soir.

Déçu après sa sortie de piste dimanche à Kitzbühel, Clément Noël a réussi à rebondir mercredi pour prendre la troisième place. Le Vosgien, qui n'a plus gagné en Coupe du monde depuis un an tout pile et le slalom de Schladming en janvier 2023, a enchaîné des résultats irréguliers depuis le début de l'hiver, entre bonnes performances (2e à Madonna, 4e à Wengen et 3e à Schladming) et sorties de pistes comme à Adelboden ou à Kitzbühel.