Ski: le Français Nils Allègre remporte le super-G de Garmisch, sa première victoire en Coupe du monde

Parti dossard 18, le Français de 30 ans a créé la surprise en prenant la tête à l'issue d'une course au dénouement improbable. Il a finalement devancé l'Italien Guglielmo Bosca (+18 centièmes, premier podium en Coupe du monde) et le Suisse Loïc Meillard (+25/100e).

Nils Allègre, qui évolue sur le circuit Coupe du monde depuis 2016 (comme Cyprien Sarrazin), n'était jamais monté sur un podium en 102 départs. Il a toutefois réalisé un très bon début d'hiver avec notamment une 4e place en descente à Val Gardena, en décembre.

Les grands favoris suisse Marco Odermatt et français Cyprien Sarrazin, qui se partageaient toutes les victoires en vitesse depuis un mois, ont quant à eux été évincés du podium et prennent respectivement les 4e et 11e places.

"Ce n'est pas un mauvais run, c'est juste pas un run parfait", a réagi Sarrazin, qui sort du podium pour la première fois cette année. "Je suis très content pour Nils (...), on est dans une grosse émulation et il a fait un run parfait, d'une justesse incroyable, et aujourd'hui ça a payé."