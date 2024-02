Ski: le Suisse Hintermann vainqueur de la descente de Kvitfjell

C'est la troisième victoire en Coupe du monde mais le premier podium cette saison pour le Zurichois de 28 ans, qui a devancé l'Autrichien Vincent Kriechmayr de 8/100e et le Canadien Cameron Alexander de 19/100e.

La tâche s'annonce néanmoins très compliquée pour le skieur français car, avec sa septième place samedi, Odermatt a marqué 36 points supplémentaires et porté son avance à 42 points sur Sarrazin (552 points contre 510).

Le petit globe de la descente se jouera donc lors des finales de Coupe du monde de Saalbach (Autriche) du 16 au 24 mars, entre Odermatt et son dauphin français Cyprien Sarrazin, qui était forfait samedi après s'être blessé la veille à l'entraînement.

Côté français, Blaise Giezendanner et Nils Alphand signent de belles 11e et 13e places, Ken Caillot se classe 32e, Matthieu Bailet 37e, Sam Alphand 39e et Adrien Théaux 45e.

L'étape de Kvitfjell se terminera dimanche par un super-G hommes à 12H00.