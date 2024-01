Ski: Mowinckel remporte la 2e descente de Cortina, Gauché 4e

Mowinckel a signé sa quatrième victoire sur le circuit mondial, la deuxième à Cortina, un an tout juste après son succès en super-G dans la station italienne, avec 35/100e d'avance sur l'Américaine Jacqueline Wiles et 44/100e sur l'Italienne Sofia Goggia.

Mowinckel, vice-championne olympique 2018 de descente, et Wiles se sont élancées avec les dossards N.20 et N.26 dans de meilleures conditions que les premiers dossards, après une interruption de plus de 30 minutes à cause du vent.

Gauché est, elle, longtemps restée sur le podium, avant de finir à la 4e place, à 59/100e de Mowinckel, son deuxième meilleur résultat en Coupe du monde après sa 3e place en février 2023 de la descente de Crans-Montana (Suisse).

Partie avec le dossard N.4, après une première interruption due cette fois à la lourde chute de l'Américaine Isabella Wright, la skieuse de Tignes a très bien négocié le bas de l'"Olympia delle Tofane".