Ski: Mowinckel remporte la loterie de Cortina, Gauché au pied du podium

Un an après sa victoire en super-G dans la station de sports d'hiver des Dolomites, Mowinckel a récidivé et ajouté à son palmarès un quatrième succès sur le circuit mondial.

Mais si elle n'est pas une nouvelle venue en descente --elle a terminé 2e de la descente olympique en 2018 à Pyeongchang (Corée du Sud)--, son succès sur la "Olympia delle Toffane" est une surprise de taille.

D'autant qu'elle est accompagnée sur la podium de l'Américaine Jacqueline Wiles, 2e à 35/100e, qui n'avait plus été à pareille fête depuis six ans et une 3e place, déjà à Cortina.

Les deux skieuses, parties respectivement avec les dossards N.20 et N.26, ont profité de meilleures conditions, notamment d'accroche, de visibilité et sans rafales pour les déstabiliser, que les premiers dossards, après une interruption de plus de 30 minutes à cause du vent.