Ski: Odermatt fait un pas de plus dans la course au globe mondial de descente

Septième de la descente de Kvitfjell, remportée samedi par son compatriote Niels Hintermann, le Suisse Marco Odermatt a fait un pas de plus dans la course au petit globe mondial de la discipline reine du ski alpin, sans toutefois tuer le suspense face au Français Cyprien Sarrazin.

Cette saison, Hintermann n'était pas encore monté sur un podium. Il y a devancé l'Autrichien Vincent Kriechmayr de 8/100e et le Canadien Cameron Alexander de 19/100e.

C'est son compatriote Niels Hintermann, qui s'est illustré. Le Zurichois de 28 ans s'est montré le plus rapide sur la neige assez molle de l'Olympiabakken. C'est sa troisième victoire en Coupe du monde après un succès en combiné à Wengen en 2017 et une victoire en descente, déjà à Kvitfjell en 2022.

Après huit descentes, Odermatt (deux victoires, six podiums dans la spécialité cette saison) est en tête du classement de la discipline avec 552 points devant le Français (510 points, trois victoires, cinq podiums).

Grâce à sa septième place, "Odi" a engrangé 36 points supplémentaires au classement mondial de la descente et accru son avance sur Cyprien Sarrazin, désormais à 42 points.

Marco Odermatt a terminé à 75/100e du vainqueur, devant des spécialistes de la discipline comme l'Italien Dominik Paris qui a commis une faute d'intérieur et s'est retrouvé relégué à la 18e place, à une seconde du vainqueur.

- Tout se jouera à Saalbach -

Une victoire rapportant cent points, tout se jouera désormais lors des finales de la Coupe du monde de Saalbach en Autriche, du 16 au 24 mars.

La tâche s'annonce compliquée pour la révélation française de 29 ans, auteur d'un extraordinaire doublé à Kitzbühel mi-janvier, qui s'est blessée au mollet gauche vendredi à l'entraînement et a désormais quelques semaines pour complètement se rétablir.

Si le suspense existe en descente, au classement général de la Coupe du monde de ski alpin toutes disciplines confondues, Odermatt possède en revanche une avance considérable.

Avec 1.542 points, il devance largement Sarrazin (684) dans une saison marquée par les chutes et les fins de saison prématurées de cadors comme Marco Schwarz, Aleksander Aamodt Kilde ou encore Alexis Pinturault.

Invaincu depuis près d'un an en géant, Marco Odermatt file tout droit vers son troisième gros globe de cristal.

Côté français, Blaise Giezendanner et Nils Alphand ont signé samedi de belles 11e et 13e places, Ken Caillot se classant 32e, Matthieu Bailet 37e, Sam Alphand 39e et Adrien Théaux 45e.

Après Kvitfjell, les spécialistes de la descente n'auront pas l'occasion de recourir avant les finales de Saalbach, sauf s'ils s'alignent aussi sur les géants au programme aux Etats-Unis et en Slovénie d'ici là.

L'étape de Kvitfjell se terminera dimanche par un super-G hommes à 12H00.