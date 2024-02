Ski: Odermatt triomphe sur le géant de Palisades Tahoe et remporte son troisième gros globe de cristal

Le génie suisse du ski Marco Odermatt a remporté samedi le géant de Palisades Tahoe aux Etats-Unis et est assuré de remporter le classement général de la Coupe du monde de ski alpin pour la troisième année consécutive.

En devançant le Norvégien Henrik Kristoffersen (+ 12 centièmes) et l'Américain River Radamus (+ 1 sec 37) à l'issue d'une course folle, "Odi" s'est offert sa 35e victoire en Coupe du monde, sa 11e cet hiver, et son 10e succès consécutif en géant.