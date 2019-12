Ski: soupçon de blessure à un adducteur pour Pinturault

Alexis Pinturault, seulement 25e du géant parallèle de Coupe du monde d'Alta Badia (Italie), a ressenti des douleurs à l'adducteur droit suite à une faute en course et "espère" ne pas être blessé de façon trop importante.

"Je suis passé chez le kiné à cause de douleurs à l'adducteur, mais c'est difficile à dire, c'est forcément une contracture mais on espère que ce n'est pas plus grave comme une déchirure", a-t-il indiqué.

"Je verrai dans les prochains jours comment la douleur évolue, puis on décidera ou non de faire une échographie pour connaître l'état du muscle. Mais je ne me veux pas trop alarmiste".

Éliminé par le Suédois Mattias Roenngrenen en 16es du finale du géant parallèle d'Alta Badia lundi (25e au final), Alexis Pinturault doit se rendre à Bormio (Italie) cette semaine pour y disputer le combiné dimanche, discipline dont il est champion du monde en titre.

Il décidera de sa présence à Bormio selon l'évolution de sa blessure. "Si je n'y vais pas c'est que ça ne va pas bien du tout", a expliqué Pinturault.

"Il y a eu beaucoup de +déchets+ avec plusieurs blessures parce que la piste n'était pas prête du tout, a-t-ilcritiqué à propos de l'état de la piste et de plusieurs interruptions pendant la journée. Il y a eu beaucoup d'amateurisme."