Ski: Suter domine Goggia et une descente exigeante à Val d'Isère

La Suissesse Corinne Suter, tenante du globe de la spécialité, a remporté vendredi à Val d'Isère la première descente de la saison sur une piste très exigeante qui a causé de nombreuses chutes et interruptions.

Les meilleures skieuses du monde, souvent issues des disciplines techniques (Mikaela Shiffrin, Federica Brignone, Marta Bassino, Petra Vlhova...), ont l'habitude de se glisser dans le haut des classements en vitesse également.

Impossible vendredi sous le soleil de Val d'Isère où la piste Oreiller-Killy, entre parties de glisse pures et passages très délicats, a souri aux vraies spécialistes.

Ainsi Corinne Suter a devancé la championne olympique italienne Sofia Goggia de 11/100e de seconde, qui monte sur son premier podium en descente depuis février 2019, et soigne son retour après s'être cassé le bras gauche il y a dix mois.

L'Américaine Breezy Johnson, 3e à 20/100e, valide à 24 ans son premier podium en Coupe du monde et devance la double championne du monde slovène Ilka Stuhec, 4e à 65/100e.

- "Beaucoup de pression" -

Corinne Suter, vice-championne du monde en titre, valide ainsi à 26 ans son 7e podium en deux ans sur une descente de Coupe du monde, sa 2e victoire. Elle confirme sa nouvelle emprise en vitesse (elle détient aussi le globe de super-G) et ses nets progrès, alors qu'elle était passée proche de l'amputation d'une jambe à la suite d'une infection du sang en juin 2018.

"J'ai vraiment très bien skié le haut du parcours et la partie médiane, mieux qu'aux entraînements, j'ai pris des lignes plus directes, a expliqué en zone mixte la vainqueure du jour. Je ressentais beaucoup de pression pour cette première de la saison, mais je suis super contente d'avoir fini cette course comma ça."

Il fallait prendre des risques à Val d'Isère pour jouer devant mais pas trop: un virage à gauche en dévers placé peu après un saut difficile dans la deuxième partie de la piste a causé cinq chutes.

L'Autrichienne Nicole Schmidhofer, vainqueure du petit globe de descente en 2019, a foncé à plus de 100 km/h droit dans les filets de sécurité. Après une interruption d'une vingtaine de minutes, elle a été évacuée sur civière, la jambe gauche isolée, se tenant la tête entre les mains.

Ce passage a également été fatal à la tenante du titre du gros globe, l'Italienne Federica Brignone, ou encore à la Suissesse Joana Haelen, qui sont reparties debout.

"Je suis juste tombée, c'est jamais bon en descente car tu tombes à plus de 100 km/h, mais je vais bien, rien de grave, je vais avoir des bleus partout et j'ai un peu mal à une jambe, a rassuré Brignone. Le passage n'était pas dangereux, on est là pour faire le meilleur résultat donc on prend tous les risques, c'est la descente."

- "Un risque inutile" -

La championne olympique Sofia Goggia a elle-même failli être piégée, mais telle une funambule ou l'Américain Bode Miller à sa grande époque, elle s'est rattrapée d'une erreur sur ce saut, qui lui coûte sûrement la victoire, pour terminer en trombe.

"Je suis OK, juste un peu désolée de cette erreur dans la dernière partie, mais j'ai été chanceuse de pouvoir me rattraper. J'ai pris un risque inutile", a admis celle qui est connue pour son ski agressif et spectaculaire.

"Tout le monde pense que le +Goggia attacking style+ c'est de prendre des risques, mais je suis juste un peu sauvage parfois. Je ne suis pas une skieuse techniquement parfaite, mais je me donne entièrement pour chaque +run+ (manche). Si tu n'essaies pas, tu ne fais pas d'erreurs c'est sûr."

La Slovaque Petra Vlhova, très peu à l'aise vendredi (26e à 2 sec 36) garde elle la tête du classement général avec 150 points d'avance sur l'Américaine Mikaela Shiffrin, qui a fait l'impasse sur le week-end de vitesse (deuxième descente samedi, super-G dimanche).

Parmi les Françaises, seule Tiffany Gauthier a réussi à marquer des points (les 30 meilleures), en terminant 24e à 2 sec 28.