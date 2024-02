Smith estime important de "prendre des points pour les JO et aller chercher des médailles"

"Le niveau en Belgique a incroyablement augmenté ces dernières années", se réjouit le Néerlandais Rutger Smits, chef de mission d'une délégation belge qui emmènera quinze athlètes et deux relais à Glasgow pour les Mondiaux en salle de vendredi à dimanche, soit la plus grosse de l'histoire. De la quantité, mais aussi de la qualité donc.

"Pour un athlète, vu le nombre restreint de participants, il est plus difficile de se qualifier en salle. La taille de notre délégation souligne le niveau de la Belgique. On remarque aussi un changement de mentalité chez les athlètes qui vont là pour prester et aller chercher des médailles".

L'année 2024 est particulière et sur le chemin des JO de Paris figurent encore les Mondiaux de relais aux Bahamas (4-5 mai) et l'Euro de Rome (7-12 juin).