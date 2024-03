Sofia Beznosikova et Max Leleu 18e de la finale en danse

Les Américains Leah Nesek et Arten Markelov se sont imposés dans le libre avec 99.60 points et avec un total final de 169.76. La médaille d'argent est revenue aux Israéliens Elizabeth Tkachenko et Alexei Kiliakov avec 162.68 points (96.80 en libre). Les Allemands Darya Grimm et Michail Savitskiy ont enlevé celle de bronze ont échoué de peu derrière les Israéliens avec 162.13 (96.02 en libre).