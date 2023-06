Solane Beken ne sait pas encore quelle suite elle va donner à sa carrière

"Je suis contente d'avoir pu montrer de la qualité dans mes assauts mais je suis frustrée par le dernier. C'était tendu jusqu'à la fin et malheureusement, je perds 13-10. J'étais menée et j'ai dû attaquer mais à cause de cela, j'ai été trop précipitée et j'ai été éliminée", dit-elle.

Solane Beken dit traverser une "période difficile". Elle s'était rendue en Pologne sans objectif particulier. "Mon principal objectif était de prendre du plaisir. Cela m'a manqué ces dernières années. J'ai en partie réussi à m'amuser, mais je me suis aussi un peu blessée. Mission partiellement accomplie, donc".