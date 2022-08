Solitaire du Figaro: Fred Duthil devant sur la ligne lors de la 1ère étape

L'expérimenté Fred Duthil (Le Journal des Entreprises) a franchi en premier la ligne de la 1ère étape de la Solitaire du Figaro, devançant d'un souffle le bizuth Davy Beaudart (Nauty'mor) jeudi à Port-la-Forêt (Finistère).

Tout comme Philippe Hartz (Marine Nationale), arrivé juste après eux, les deux marins pointaient au-delà de la 20e place mercredi soir, mais ont opéré une remontée spectaculaire dans la nuit en contournant le rail de cargos d'Ouessant par l'ouest.

Longtemps en tête du petit groupe, Fred Duthil a vu Davy Beaudart le dépasser au petit matin, mais après plusieurs heures de bord à bord, une légère erreur du bizuth a permis au vieux briscard, qui compte déjà 4 victoires d'étape en 13 participations, de passer la ligne le premier peu après 10H00.

Mais le comité technique a constaté une rupture de plomb à bord du bateau de Duthil, qui sera convoqué par le jury avant validation du classement.

"Ca a été une étape assez compliquée", a commenté le marin de 48 ans à l'arrivée. "On voit les mecs qui sont en forme et qui vont vite. Sur la première portion, c'était dur d'aller aussi vite qu'eux".

"Mais on savait qu'il y avait des options pour le retour", a-t-il ajouté, ravi de son choix de passer par l'ouest. "Je n'avais pas grand-chose à perdre, j'étais déjà un peu derrière. Avec ces bateaux, dès qu'on va chercher du vent et surtout de l'angle comme cette nuit, ça fait vraiment des milles rattrapés".

Coéquipier de Louis Burton sur les deux dernières Transat Jacques Vabre, Davy Beaudart, 37 ans, s'en voulait de sa "boulette": "J'ai contourné la mauvaise bouée, un manque de lucidité, la bêtise du débutant (...). Mais je suis très heureux. C'est ma 3e course en Figaro, je débute totalement sur le circuit, c'est formidable".

Avant intervention du jury, Duthil compte 1 minute d'avance sur Beaudart et 4 minutes sur Hartz et près de 2 heures sur le gros de la flotte.

Un coup rude pour le favori Tom Laperche (Bretagne CMB Performance), arrivé près d'1h50 après Duthil. Il a mené la danse pendant toute la montée vers les côtes galloises, avant de voir sa domination contestée dans la descente par des marins passés tantôt plus à l'est mardi ou plus à l'ouest mercredi.

Faute de vent, l'étape avait été raccourcie de 85 milles avec une marque virtuelle à contourner au nord plutôt que l'îlot gallois de Skokholm, pour garantir à tous un temps de récupération suffisant.

Les concurrents doivent en effet repartir dimanche pour la 2e étape, entre la Manche et la côte atlantique française, avant une explication finale dans le golfe de Gascogne du 4 au 8 septembre pour désigner le successeur de Pierre Quiroga, vainqueur de l'édition 2021.