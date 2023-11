Sortie d'entrée par la 5e mondiale, Amber Ryheul dit avoir "encore du pain sur la planche"

"Dit de manière brève et claire, il s'agit d'une certaine déception", a confié Amber Ryheul à l'Agence BELGA à l'issue de sa journée. "Personne ne se rend à un championnat d'Europe pour perdre dès le premier combat. Lorsque j'ai appris le nom de mon adversaire, je savais que ce ne serait pas simple, mais après ma bonne préparation, j'étais avide d'en découdre. Physiquement, je me sentais bien. J'ai peut-être entamé ce combat de manière trop statique, ce qui m'a valu des pénalités. Menée deux pénalités à une, j'ai dû prendre des risques pour éviter d'en concéder une troisième et cela lui a permis de scorer. Je suis forte d'une nouvelle expérience, mais il faudra en tirer les enseignements. La conclusion de ce tournoi est que les meilleures de ma catégorie ont confirmé et que j'ai encore du pain sur la planche si je veux en faire partie. Je n'ai d'ailleurs pas de temps à perdre. Dès la semaine prochaine, je vais en Australie, pour un tournoi à Perth. L'objectif pour cette fin d'année est d'essayer de se rapprocher du top et de prendre des points".

La médaille d'or dans sa catégorie des moins de 52 kg est revenue à la Française Amandine Buchard, 3e mondiale, 28 ans. Reka Pupp, elle, a terminé au pied du podium, s'inclinant dans le match pour la médaille de bronze contre la Britannique Chelsie Giles (IJF 4), 26 ans.