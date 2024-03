Spécialiste du javelot, la Française Alexie Alaïs suspendue 18 mois pour dopage

Sa suspension a pris effet à partir du 25 janvier et s'étendra jusqu'au 25 juillet 2025. La fédération française d'athlétisme (FFA) doit annuler toutes ses performances depuis le 26 février 2023, explique le quotidien sportif français.

Championne de France en 2018, 2019 et 2020, Alexie Alaïs était revenue à la compétition l'an dernier après une grave blessure au genou opéré deux ans et demi plus tôt. Elle ambitionnait de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris cet été.