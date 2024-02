Statu quo en tête avec les victoires de Bocholt, Visé et Volendam

Au classement, Bocholt mène la danse avec 33 points, son dauphin Visé suit avec 31 points tandis que Volendam occupe la troisième marche du podium avec 28 points. Les Lions occupent temporairement la quatrième place avec 26 points, mais pourraient, en cas de défaite dimanche, la céder à l'actuel cinquième, Aalsmeer (25 points). Le Sporting Pelt est sixième avec 22 points, un de plus que le septième, Hurry Up. La huitième place est occupée par Bevo avec 18 points, talonné par Eupen (17 points). Viennent ensuite Hubo et ses 12 unités, Houten (3 points) et Izegem 2 (points).