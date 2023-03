Stijn Desmet ambitieux: "Les précédentes médailles ont boosté ma confiance"

À l'instar de sa soeur Hanne, Stijn Desmet aborde les championnats du monde de shorttrack ce week-end à Séoul avec de belles ambitions. "J'espère aller loin, participer aux finales et me bagarrer pour les médailles", a déclaré l'Anversois de 24 ans lors d'un point de presse numérique mercredi depuis la Corée du Sud.

Stijn Desmet participera aux trois épreuves individuelles lors de ces Mondiaux : 500 m, 1000 m et 1 500 m. "Nous sommes bien reposés après le vol et nous nous sommes adaptés au décalage horaire (8 heures, ndlr). Nous sommes pour ainsi dire au cœur du monde du shorttrack. Cela va donc être très amusant pour les fans. J'ai entendu dire que les billets s'arrachaient. Je m'attends à des courses difficiles, avec une forte concurrence, mais j'espère avoir une chance d'obtenir un bon résultat à chaque course."

Lors des championnats d'Europe de Gdansk, du 13 au 15 janvier en Pologne, Stijn Desmet avait fait aussi bien que sa soeur à savoir remporter le 1000 m, et terminer 2e du 1500 m et du relais mixte (sur 2000 m) qu'il a disputé avec sa soeur, Tineke den Dulk et Ward Petre. Aux championnats du monde de Montréal, en avril 2022, il était monté sur la troisième marche du podium sur 500 et 1500 mètres.

"Ces précédentes médailles ont boosté ma confiance", a reconnu Stijn Desmet. "J'essaierai d'y arriver encore cette fois. C'est une très belle saison jusqu'à présent et ce serait formidable de réussir à nouveau ici. Le fait de disputer toutes les distances est difficile, mais me rassure également. J'ai alors plusieurs chances de faire mouche. En outre, chaque épreuve a son charme. Je crois que je peux jouer un rôle dans chacune d'elle."