Stijn Desmet et Hanne Desmet chutent dans leur finale du 1.500 m

Quelques minutes plus tôt, Hanne Desmet est aussi passée à deux doigts de la victoire en finale du 1.500 m. En tête de la course, Desmet a glissé à deux tours de l'arrivée et terminé à la 7e et dernière place. L'Italienne Elisa Confortola s'est imposée en 2:45.511 avec trois millièmes de seconde d'avance sur sa compatriote Gloria Ioriatti (2:45.514). La Hongroise Rebeka Sziliczei-Nemeth a pris la 3e place en 2:46.890.

L'année dernière, Hanne Desmet avait dû se contenter de la médaille d'argent sur 1.500 m derrière la Néerlandaise Suzanne Schulting, qui a déclaré forfait pour ces championnats d'Europe.

En demi-finale, Tineke den Dulk avait été disqualifiée pour avoir provoqué la chute d'une concurrente.