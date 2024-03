Stijn Desmet a vécu "une journée pourrie" à Rotterdam

Le patineur belge de piste courte a débuté sa journée avec des éliminations en repêchage sur 1.500 m et 500 m à cause d'une chute et d'une pénalité. Après avoir vu sa soeur Hanne être disqualifiée en finale du 1.500 m et en quarts de finale du 500 m, il a enchaîné avec une disqualification en demi-finale du relais messieurs.

"Normalement, je peux rapidement oublier ce genre de choses. Heureusement, la nuit sera plus longue aujourd'hui (samedi, ndlr). Vendredi, nous ne sommes rentrés à l'hôtel que vers 23h00 et j'étais déjà sur la piste à 7h30 ce matin. C'est difficile de récupérer physiquement et mentalement", a confié Desmet.