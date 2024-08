Stockbroekx, buteur dans les derniers instants: "On peut être content avec le partage"

"Je pense que c'était une bonne sortie (sur un pc) de leur part (aux Argentins). La balle vient parfaitement sur mon stick et je pense juste à frapper le plus fort possible vers le but. Je la touche vraiment bien et elle va parfaitement dans le coin. C'était super de pouvoir avoir ce tir", a expliqué l'attaquant anversois de 23 ans qui évolue aux Pays-Bas, à Oranje-Rood.

Cela permet à la Belgique de rester invaincue, terminant la phase de poules en tête pour affronter le quatrième de l'autre groupe, l'Espagne, en quarts de finale dimanche. Mais les Red Lions se sont fait bousculés par moment par les Argentins qui ont mené trois fois au score.

"Il y avait beaucoup d'intensité dans ce match. D'abord, ils marquent assez tôt. On a essayé de faire quelque chose pour les mettre un peu plus sous pression et pour se créer plus d'occasions de but. Je pense qu'on y est parvenu. Mais ils ont continué et c'est devenu dur pour nous. À la fin, on peut être content avec un nul, mais ce n'était pas évident", a avoué Thibeau Stockbroekx.