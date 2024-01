"On a su être patient et faire parler notre expérience", se félicite Dohmen

John-John Dohmen était évidemment très satisfait de la qualification des Red Lions pour les Jeux Olympiques de Paris, vendredi, à l'issue de leur victoire face à la Corée du Sud lors du tournoi de Valence. "On a bien utilisé notre expérience de ce genre de situation, sans s'énerver, on a été calmes et on a bien géré", se félicite l'infatigable médian, qui pourrait disputer ses cinquièmes JO à l'été prochain.

Le ticket olympique est en poche, mais les Jeux sont encore loin et il peut se passer beaucoup de choses d'ici là, relativise-t-il. "On est tous en pleine forme, il reste à bien travailler pour arriver au top aux JO."

"La Corée avait une très bonne tactique, d'ailleurs notre premier goal tombe sur une contre-attaque et pas sur une action construite, ça prouve que leur plan était le bon", a justement relevé le joueur de l'Orée. "Notre but a permis de débloquer la situation."

Même si les Red Lions ont empilé les buts avec une certaine facilité durant la semaine, le tournoi espagnol ne restera pas dénué d'enseignements, selon Dohmen. "Ce qu'on retiendra après avoir joué contre ces adversaires plus faibles, c'est que c'est en restant patients et collectifs qu'on est les plus forts, pas en essayant de passer par des solutions individuelles. On aura probablement quelques matchs de ce type à Paris, il faudra s'en souvenir."

Lorsque l'on évoque sa potentielle cinquième participation aux Jeux, un record qu'il pourrait partager avec ses coéquipiers Felix Denayer et Cédric Charlier, le visage du médian s'illumine. "Je bosse comme un dingue, j'essaye d'être le plus professionnel possible, mais aussi le plus humble, que ce soit par rapport à mes coéquipiers ou mes adversaires. Je pense que c'est nécessaire pour continuer à prester au plus haut niveau."