Succès pour Anvers et Louvain, Limburg décroche

Ce double résultat a pour effet d'accentuer l'écart entre les quatre premiers au classement provisoire (Ostende avec 29 points, Anvers et Leiden avec 28, Den Bosch avec 27) et leur plus proche poursuivant (Limburg avec 26 points mais une rencontre de plus).

En Elite Silver, Louvain a rebondi après sa récente défaite à Malines et s'est imposé face à Feyenoord 91-64. Grâce à ce succès, Louvain reprend provisoirement la tête avec 28 points devant Malines (26 points mais une rencontre de moins).