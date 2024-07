Succès sur le fil sur l'Allemagne et bronze pour les Young Red Lions à Terrassa

Comme la veille lors de leur demi-finale perdue 2-3 face à l'Espagne, les joueurs de Jeroen Baart ont rapidement été menés au score sur des buts de Peer Hinrichs (5e) et Ben Hasbach (0-2, 10e). Lucas Balthazar a réduit la marque sur pc avant la mi-temps (24e), mais une minute après le retour des vestiaires Paul Glander en a fait de même pour l'Allemagne (1-3, 31e sur pc).

Hugo Labouchère (35e, pc) et Samuel Malherbe (40e) ont permis à la Belgique d'égaliser, avant que Nicolas Bogaerts n'offre la victoire et le bronze à son équipe en transformant le dernier pc belge dans les dernières secondes de jeu (4-3, 60e). Les Young Red Lions égalent leur résultat du dernier Euro de 2022 lorsqu'ils avaient également pris le bronze, sur le terrain de La Gantoise. Plus tard dans la soirée, la finale opposera l'Espagne aux Pays-Bas (20h00).