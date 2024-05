Suivez le guide: Delya Boulaghlem, le saut en longueur en bande son

Partager:

Quelques mots seulement pour caler une course bien droite, la voix et les claps des mains de son guide pour ne pas dévier: pour Delya Boulaghlem, sauteuse en longueur non-voyante, tout est une histoire de repères sonores. Quand la musique s'échappe d'un téléphone placé au sol pour retrouver ses marques, Delya Boulaghlem s'accroupit, vérifie qu'elle se trouve au bon endroit, se relève, sur la piste de la Halle Stéphane Diagana à Lyon où elle s'entraîne. Elle tend les bras face à ce bac à sable qu'elle ne voit pas, mais qu'elle sait face à elle.

"Ouais. Léger à gauche". Son guide et entraîneur au Lyon Athlétisme, Thomas Verro, la place dans l'axe. Elle s'élance. Pendant la course, il faut compter ses marques, et garder la concentration au rythme des tapements de mains du coach. Jusqu'au début des Jeux paralympiques (28 août-8 septembre), l'AFP s'intéresse au parcours de plusieurs athlètes non-voyants et leur(s) guide(s), des spécificités de leur association, aux liens créés au quotidien. Delya Boulaghlem a commencé l'athlétisme à 26 ans. Sprinteuse également, elle concourt en saut en longueur depuis 2020.

Dans sa catégorie paralympique, l'impulsion se fait sur une zone d'un mètre carré recouverte de chaux. La mesure se fait de la marque du pied jusqu'à la trace dans le bac à sable, contrairement aux valides qui doivent impulser sur "la planche". "Le guide se place au niveau de la chaux, à l'extérieur en général, pour moi c'est plus à gauche parce qu'on a pris nos repères comme ça. Ensuite, il fait ce qu'on appelle la clap avec les mains, et on repère à la voix, parce que j'ai besoin des deux", explique l'athlète. Dans le stade, en compétition, "c'est mieux qu'il y ait le plus bas niveau sonore possible", explique Delya Boulaghlem, même si c'est difficile à obtenir.