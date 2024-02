Super Bowl: Chiefs et 49ers prêts à en découdre sous les yeux de Taylor Swift à Las Vegas

Au moins aussi attendue que les joueurs sur la pelouse à 15h30 heure locale (minuit et demi lundi heure de Paris), le voyage de Taylor Swift jusqu'à Las Vegas a fait l'objet de toutes les spéculations. Encore en concert à Tokyo samedi soir, pour une date de son phénoménal "Eras tour" (recettes estimées à 2 milliards de dollars), la chanteuse a sauté dans un jet et atterri à Las Vegas samedi soir en jouant du décalage horaire favorable, d'après le site d'informations TMZ.

Les Kansas City Chiefs et les San Francisco 49ers disputent dimanche un Super Bowl plus show que jamais, sous les yeux de la popstar/supportrice Taylor Swift, tout juste arrivée dans un Las Vegas bouillant.

La popstar aux 280 millions de suiveurs sur Instagram a fait basculer la déjà puissante ligue de football américain (NFL) dans une autre dimension depuis la médiatisation de sa romance avec le charismatique joueur des Chiefs Travis Kelce.

"Je suis fan de football américain, mais je pense que ce qu'elle apporte, c'est une vision globale. Elle rassemble les femmes et les hommes, pas seulement autour du football et de la musique, mais aussi autour de la camaraderie et du plaisir que procurent le football, la musique et la vie", a indiqué à l'AFP Lisa Delusio, fan des Chiefs.

- 300.000 visiteurs -