Sur la route des Jeux: Camille Lecointre et Jérémie Mion veulent "jumper sur le podium"

. Viser "un poil au-dessus"

Camille Lecointre: "Avec Palma, Hyères et les championnats d'Europe, on a enchainé trois grosses compétitions où on finit bien placés. C'était costaud et c'est bien d'avoir tenu la cadence, sans contre-performance. On fait 5e, 7e et 4e, donc notre niveau actuel c'est Top 5. On vise un poil au-dessus, il faut progresser encore."

Jérémie Mion: "Le rythme de compétitions nous a empêchés de travailler sur des gros dossiers +matos+ ou technique. On est restés sur nos acquis et on a essayé de gérer au mieux avec ce qu'on avait, à défaut de pouvoir développer des choses. C'était vraiment intense et tous les équipages ressortent éprouvés de ces trois mois. La satisfaction de l'Euro, c'est la victoire en medal-race, une première ensemble. C'est bien parce que c'est un moment particulier, avec peu de bateaux, ça va vite. Mais je pense qu'on a prouvé à d'autres moments qu'on pouvait le faire. A Hyères par exemple, on finit 7e mais sur les finales on est premiers de la flotte. On paie juste deux jours de qualification où on a cassé, dessalé... On a tout eu."