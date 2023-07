Sur la route des Jeux: "Ladji Doucouré est le meilleur" entraîneur, s'enthousiasme Zhoya

"Le plus important pour lui c'est que je reste en bonne santé, que je prenne soin de mon corps. Il avait fait son record à 22 ans, mais n'a pas pu le battre ensuite car il a été trop blessé. Il insiste beaucoup sur les soins, la récupération. Il est toujours prudent, il ne veut pas que je fasse de séance si je suis trop fatigué."

- Dayron Robles et Liu Xiang -

"On a des qualités communes, on a tous les deux pratiqué de nombreuses disciplines avant de se concentrer sur les haies. Ça lui permet de trouver des séances d'autres épreuves, qu'il adapte pour les haies. On fait des séances de sauteurs en longueur par exemple. J'ai les bases des autres disciplines en mémoire. On se comprend et on se ressemble en tant qu'athlètes. On sait tous les deux bien lire notre corps. On peut tester de nouveaux +exos+ (exercices), on regarde des vidéos, on les reproduit facilement, on s'adapte, on va pêcher ailleurs."

"Il a beaucoup de contacts internationaux c'est un vrai bonus. Il est pote avec les meilleurs hurdleurs de l'histoire, ses anciens concurrents. Il peut me filmer sur un +drill+ (un exercice, NDLR) et l'envoyer au Cubain Dayron Robles (champion olympique 2008) ou au Chinois Liu Xiang (champion olympique 2004) pour un feedback."

Il est jeune (40 ans) mais a beaucoup plus d'expérience que la plupart des entraîneurs français avec son passé d'international. Surtout, il n'a pas d'ego. Certains coaches pensent être les seuls à détenir la vérité, à apporter à leurs athlètes, lui sait que non. Je veux insister, coacher le haut niveau ce n'est pas une histoire de diplôme, j'ai vu plein d'entraîneurs, Ladji est le meilleur."

Propos recueillis par Robin GREMMEL