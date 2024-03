Sur la Route des Jeux: Marie Wattel, quand le genou fait mal à la tête

. "Là, ça fait trop..."

"En novembre, je me suis luxé un genou. A ce moment-là, je me sentais repartie sur une belle dynamique après une saison difficile. Et je me fais cette grosse blessure... Ça m'a remise un peu dans l'état de la saison d'avant avec des blessures, des douleurs, un peu de tristesse, de déception... Je me suis dit +là, ça fait trop...+ En décembre, c'était vraiment dur mentalement. Mais j'ai la chance d'être bien entourée, avec une famille et des amis qui croient en moi. C'est une base solide quand ça ne va pas. Et surtout, je n'ai rien d'autre à faire de mieux que de continuer à poursuivre mon rêve. Donc c'était inconcevable d'arrêter. D'ailleurs, quand je me luxe le genou, j'envoie un message à mon entraîneur en lui disant +bon, je vais voir si je peux venir nager demain+ (rires). Comme si je n'avais pas réalisé.

Le plus chiant ça a été en reprenant la nage de voir que mes jambes ne me soutenaient pas très bien. Mentalement c'était difficile, ne pas faire de +compet+, ne pas être à 100% à l'entraînement encore une fois... J'avais déjà un préparateur mental et en décembre je me suis dit qu'il fallait que je voie un psy. C'était trop pour moi et je ne me sentais pas capable de gérer ça toute seule, j'avais besoin d'une aide supplémentaire."