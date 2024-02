Sur la route des Jeux: "pas trop en train de penser aux JO", assure Sasha Zhoya

"J'ai passé trois semaines en Australie en décembre, à moitié en vacances, à moitié à l'entraînement. Malheureusement, je me suis fait une petite entorse au genou droit en faisant du surf. Nous sommes ensuite partis en camp à Tenerife (Espagne), dans la chaleur, c'était très bien. A mon retour, j'ai eu une infiltration au genou, ca m'a gêné juste une semaine."

"J'ai décidé de ne pas faire de saison en salle cette année. On a choisi avec Ladji (Doucouré, son entraîneur) de retourner en Australie, pour commencer la saison le 15 février directement sur 110 m haies. La salle et le 60 m haies ne m'intéressent pas trop, le 110 m haies c'est l'épreuve olympique, j'ai besoin d'expérience, de multiplier ces courses."

"Commencer la saison estivale aussi tôt, c'est rare pour un Français mais, pour moi, en tant qu'Australien (Sasha Zhoya est natif de Perth, NDLR), j'en avais l'habitude. En Australie, je vais plus m'amuser, je serai dans un environnement qui me ressemble. A Paris, je suis tout le temps à l'intérieur, ça me fait du bien de retrouver la vie australienne, le beau temps, être dehors... Je pense que c'est important pour tous les sportifs, et j'ai la chance de pouvoir le faire, c'est un vrai boost, de la vitamine D."