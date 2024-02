Sur la route des Jeux: Pour Lecointre et Mion, "s'il n'y a qu'une médaille à prendre..."

Jérémie Mion: "Le but, c'était encore d'aller plus vite. C'est toujours le but, mais là on pouvait travailler en profondeur, développer et tester du matériel, bosser notre technique. L'année dernière, on a été directement en compétition, dès notre reprise. On a dû s'adapter vite, en restant pas mal sur nos acquis personnels. Là on a pu un peu déconstruire des choses pour être meilleurs derrière. Mais on est quand même dans le détail. On est sur une base dont on pense qu'elle sera celle des Jeux, avec juste de petites différences."

. Le voisin, le pharmacien et les JO

Mion: "C'est plus fort que nous de ne penser qu'aux Jeux. Mais on doit aussi penser au reste, avec ce Mondial qui vient finir le parcours de sélection. Si on a le choix et qu'il n'y a qu'une médaille à prendre cette année, c'est évidemment celle de cet été qu'on veut. Mais en attendant, on a des régates pour se préparer en condition et voir où on est par rapport la concurrence, ce que donne le travail hivernal. Et il y a quand même un objectif de performance, on a envie de faire un truc bien."

Lecointre: "Les Jeux, c'est à part. Là, on les expérimente à la maison et on se rend compte des différences, des sollicitations plus nombreuses. On le sent au quotidien. C'est les voisins qui te disent +alors, ça se prépare ?+. J'emmène mon garçon à l'escalade, +alors, ça se prépare ?". Le pharmacien, +alors, ça se prépare ?" (rires). Tout le monde, non-stop... Ca fait plaisir mais on ne peut pas décrocher."