Sur sa lancée de Glasgow, le Team Belgium affiche des ambitions élevées à Rome

Si un plus grand nombre de participants augmente les chances de briller, il n'est pas nécessairement synonyme de réussite. Ils étaient 58 à Munich en 2022 et n'ont ramené de Bavière que deux médailles (l'or de Nafi Thiam à l'heptathlon et l'argent des Tornados au 4x400m) auxquelles douze autres top 8 se sont ajoutés. "Cela s'est moins bien passé qu'espéré", reconnaît Jonathan Nsenga, le responsable du haut niveau à la Ligue francophone (LBFA).

Comme chaque fois que l'Euro se dispute juste avant les Jeux, les objectifs des athlètes diffèrent qu'ils soient déjà qualifiés, à la recherche d'une qualification ou que les championnats continentaux constituent l'objectif majeur de leur saison.